محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص المطرب اللبناني وليد توفيق على تهنئة المطربة الكبيرة نجاح سلام بعيد ميلادها الـ88، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
وكتب "توفيق": "أعايد اليوم فنانة كبيرة أطربتنا بأجمل الأغاني الثورية والعاطفية، الحاجة نجاح سلام كل عام وأنتِ بألف خير، ويخليلك أولادك وأحفادك، ويجعل أيامك كلها سعادة".
ولدت "سلام" في العاصمة اللبنانية بيروت في 13 مارس عام 1931.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وليد توفيق يحتفل بعيد ميلاد نجاح سلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.