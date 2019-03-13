بالفيديو.. وليد توفيق يحتفل بعيد ميلاد نجاح سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص المطرب اللبناني وليد توفيق على تهنئة المطربة الكبيرة نجاح سلام بعيد ميلادها الـ88، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتب "توفيق": "أعايد اليوم فنانة كبيرة أطربتنا بأجمل الأغاني الثورية والعاطفية، الحاجة نجاح سلام كل عام وأنتِ بألف خير، ويخليلك أولادك وأحفادك، ويجعل أيامك كلها سعادة".

ولدت "سلام" في العاصمة اللبنانية بيروت في 13 مارس عام 1931.