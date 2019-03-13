محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشر الفنان مراد مكرم صورة من كواليس تصوير مسلسل "الملكة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وكانت الصورة بصحبة ياسمين عبدالعزيز، بأحد مشاهد العمل داخل المقابر، وعلق: "انتظرونا في الملكة رمضان ٢٠١٩". "الملكة" من تأليف أمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد كمال، وحازم إيهاب، ومراد مكرم، وهند عبدالحليم، وعواطف حلمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز في المقابر بكواليس "الملكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.