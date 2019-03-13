خاص| أماني كمال تنتهي من "أبوالعروسة" بعد أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة أماني كمال أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة" المعروض حالياً على شاشة "dmc".

وقالت "أماني"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "باقى لي أسبوع واحد من تصوير مشاهدي بالكامل".

كما أعربت عن سعادتها بنجاح المسلسل، وتفاعل الجمهور مع شخصية "شيري" التي تجسدها في المسلسل".

مسلسل "أبوالعروسة 2 " بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، وكارولين عزمي، وميدو عادل، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.