خاص| أماني كمال تنتهي من "أبوالعروسة" بعد أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشفت الفنانة أماني كمال أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة" المعروض حالياً على شاشة "dmc".
وقالت "أماني"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "باقى لي أسبوع واحد من تصوير مشاهدي بالكامل".
كما أعربت عن سعادتها بنجاح المسلسل، وتفاعل الجمهور مع شخصية "شيري" التي تجسدها في المسلسل".
مسلسل "أبوالعروسة 2 " بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، وكارولين عزمي، وميدو عادل، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.
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