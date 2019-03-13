شاهد: أصالة نصري ترد على فجر السعيد بلسان الفنانة سعاد عبدالله

أشعلت المطربة أصالة نصري فتيل الخلاف بينها وبين الإعلامية فجر السعيد مجددًا بنشرها مقطع فيديو ساخر عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي انستقرام. ونشرت أصالة فيديو من مقطع كوميدي للفنانة سعاد محمد أكد متابعوها أنها تقصد به الرد على فجر السعيد ووصف كلامها بنباح الكلاب.
جاء ذلك بعد أن استفز تصريح الفنانة أصالة، حول مطالبتها بالجنسية المصرية، الإعلامية الكويتية فجر السعيد، معتبرة الأخيرة أن أصالة ترغب بالتخلص من جنسيتها البحرينية، وبعد أن وقعت بعض ردود الأفعال من قبل الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عادت السعيد لترد على أصالة بقوة من منبر برنامجها. وقد تحدّت الإعلامية الكويتية أصالة في برنامجها، وقالت: “يرحم أمج، شان فيج خير، اقلبيها حرب شعواء، يرحم امج، انا طالبتج، اتركي العقل انا هلق عقلت، بس لو ارجع بداياي، ردي بداياتج، وشتميني، وقولي عني اللي تبين، بس تحملين ما جاش، اقسم بالله، ان بطلتي حلجج يا أصالة مرة ثانية، لتشوفين الحرب الشعواء”. وجاء رد السعيد هذا بعد أن ردّت عليها أصالة في إحدى المقابلات التلفزيونية.
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