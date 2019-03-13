تفاصيل برنامج نيشان في رمضان… “للمتزوجين فقط”

بعد نجاح برنامجه “أنا هيك” بتحقيق نسبة مشاهدة عالية على قناة “الجديد”، وقّع الإعلامي نيشان على موسم ثانٍ منه، حيث ينتهي الموسم الأول قبل شهر رمضان بوقت قصير.

من جهة أخرى، سيعود نيشان ليطلّ على المشاهدين في رمضان ببرنامح جديد بعد غياب لأكثر من ثلاث سنوات وسيعتمد البرنامج على الثنائية الفنية المتزوجة، ومن ضمنها حلقة مع جورجينا رزق ووليد توفيق حيث نشر صورة نيشان في حسابه عبر “تويتر” ولم يظهر وجه جورجينا وكتب انه استطاع محاورتها بعد غيابها عن اللقاءات لأكثر من عشرين سنة وطلب من متابعيه ان يخمنوا من هي الضيفة. كما سيستضيف نيشان الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وعاصي الحلاني وزوجته كوليت وغيرهم من الثنائيات الفنية. البرنامج بإدارة المخرج كميل طانيوس، وسيعرض على قناة عربية وليس قناة “الجديد”.