بالفيديو: دموع هيفاء وهبي في حفل عيد ميلادها تثير فضول الجمهور

كشف مقطع فيديو مسرب من حفل عيد ميلاد هيفاء وهبي عن انهيارها بالبكاء بشكل مفاجئ وسط الاحتفال.. مما أثار التساؤلات عن سر دموعها في هذا الوقت.

وأطلت هيفاء وهبي في مقطع الفيديو وهي تحاول السيطرة على دموعها بينما كانت تأكل قطعة من الكب كيك من كعكة عيد ميلادها، حيث كانت ترتدي تيشيرت أبيض من مجموعتها الجديدة للأزياء التي أطلقتها مؤخراً.

وخطف تيشيرت هيفاء وهبي الأنظار، خاصة وأنها ظهرت في لقطات أخرى وهي ترقص به بعفوية وحماس خلال الحفل، والتصميم الشبابي من مموعة Beau Voyou، ويحمل اسم Cheval، إذ جاء لونه أبيض مزيناً بألوان قوس قزح على هيئة صورة Unicorn ويصل سعره إلى 120 دولار.

الجدير بالذكر أن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي قد قدم تهنئة رومانسية لها عبر حسابه على “تويتر”، حيث كتب: “أيام كتير عدت عالصوره دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجه منها الحلو ومنها اللي مش حلو و قدرنا نعديه بس بتفضل حاجه واحده بتهون كل ده ..ضحكتك اللي بتنور الدنيا…كل سنه وانتي احلي واطيب قلب قابلته في حياتي”، وهو ما أشعل التساؤلات مجدداً حول علاقتهما العاطفية.

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