بالفيديو: الدكتورة خلود تتلقى هذه الهدية لتوأمها.. وهذا ما قالته عن نحافتها بعد الولادة

عبرت الدكتورة خلود عن صدمتها بسبب خسارتها للوزن الزائد الذي اكتسبته بعد اسبوعين من انجابها اطفالها الثلاثة.

واستعرضت الكويتية المثيرة للجدل العظم الذي ظهر على رقبتها ونحافتها، واكدت انها كانت تستعد لإجراء حمية غذائية قاسية وتمارين رياضية وعمليات، الا انها مصدومة من شكلها بعد خسارة الوزن بهذه السرعة.

كذلك شاركت متابعيها على تطبيق سناب شات بمقاطع فيديو من زيارة الفاشينيستا دانة الطويرش لها واستعرضت الهدية الجميلة التي احضرتها للتوأم وهي عبارة عن ملابس انيقة ومييزة، نالت اعجاب الدكتورة، الاي عبرت عن ذلك بالضحك والصراخ.

وكانت السيدة الشهيرة على السوشيال ميديا اكدت خروج ابنتها الثالثة من المستشفى بعد بقائها الفترة السابقة لمراقبة حالتها الصحية والاهتمان بها لان حجمها صغير للغاية.