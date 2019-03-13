نشر الفنان رامي جمال عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رسالة لجمهوره وأصدقائه الذين دعموه في مشوراه الغنائي.
قائلا: "شكرا من قلبي لكل من أراد إحباطي، فكان سببا حقيقيا في أن استجمع قواي، ويزيدإصراري على النجاح، شكرا لكل أصدقائي وأهلي الداعمين لي دائما".
وأضاف: "شكرا لكل أصدقائي المطربين المهتمين بألحاني على تشجيعهم على العودة بقوة، إن شاء
جدير بالذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا ألبوما يحمل اسم "ليالينا"، قدم من خلاله 17 أغنية، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وأمير طعيمة، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال: شكرًا لكل من أراد إحباطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.