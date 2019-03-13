رامي جمال: شكرًا لكل من أراد إحباطي

نشر الفنان رامي جمال عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رسالة لجمهوره وأصدقائه الذين دعموه في مشوراه الغنائي.

قائلا: "شكرا من قلبي لكل من أراد إحباطي، فكان سببا حقيقيا في أن استجمع قواي، ويزيد

إصراري على النجاح، شكرا لكل أصدقائي وأهلي الداعمين لي دائما".

وأضاف: "شكرا لكل أصدقائي المطربين المهتمين بألحاني على تشجيعهم على العودة بقوة، إن شاء

الله، وعد بسنوات قادمة مليئة بالعمل المتواصل إن شاء الله".

جدير بالذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا ألبوما يحمل اسم "ليالينا"، قدم من خلاله 17 أغنية، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وأمير طعيمة، وغيرهم.