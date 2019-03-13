ريم العدل تهنئ محمد حفظي بعيد ميلاده

حرصت مصممة الأزياء ريم العدل، على تهنئة المنتج محمد حفظي، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بنشر صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد عزيزي محمد حفظي". جدير بالذكر أن محمد حفظي من مواليد 13 مارس 1975، أنتج عددًا من الأفلام أبرزها "عيار ناري"، "شيخ جاكسون"، ومسلسل"سابع جار"، وشغل مؤخرًا منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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