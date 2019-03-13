كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دلال عبدالعزيز تستأنف تصوير "فلانتينو" السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف الفنانة دلال عبد العزيز، تصوير مشاهدها فى مسلسل فلانتينو" يوم السبت المقبل، حيث تجسد دور زوجة الفنان عادل إمام، خلال الأحداث، ويستمر التصوير لمدة يوما واحدا فقط.