هدية ثمينة من نيك جوناس لـ بريانكا شوبرا – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس، زوجته نجمة بوليوود الجميلة بريانكا شوبرا بهدية ثمينة جدًا. وقدّم جوناس لـ شوبرا سيارة “مرسيدس مايباخ” جديدة، تعبيرًا منه عن حبّه الكبير لها. وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا للثنائي خلال تسلّم برانكا السيارة حيث ظهرت الأخيرة في لقطات رومانسية تجمعها مع نيك. الجدير ذكره أن النجم نيك جوناس يصغر بريانكا شوبرا بعشرة أعوام، وكانا قد احتفلا بزفافهما يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الهند.

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