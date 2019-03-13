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متابعة بتجـــــــــــــرد: التقطت كاميرات الـ “بابراتزي” مجموعة من الصور التي جمعت النجم العالمي رامي مالك مع حبيبته الممثلة لوسي بيونتون، وهما في شوارع مدينة نيويورك.
وشوهد مالك (37 عاماً) الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن أدائه لشخصية الفنان فريدي ميركوري في فيلم Bohemian Rhapsody، مع حبيبته (25 عاماً) التي لعبت دور حبيبته ماري أوستن في الفيلم ايضاً، وهما يمسكان بيد بعضهما ويتسوقان.
تجدر الإشارة إلى أن رامي مالك فاز بأوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم “بوهيميان رابسودي” في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته الـ91 في لوس أنجلوس.
كانت هذه تفاصيل خبر عدسات الباباراتزي ترصد رامي مالك مع حبيبته الشقراء.. هذا ما كانا يفعلانه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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