مدحت صالح يحل ضيفًا علي "حكايات لطيفه" الخميس على DMC

تستضيف المطربة لطيفة، في حلقتها المقبلة يوم الخميس 14 مارس فى تمام الساعه 9 مساءاً من برنامجها "حكايات لطيفة"، المطرب مدحت صالح في حلقة خاصة، يتحدث فيها عن ذكرياته بمراحله الأولية من دخوله الوسط الفني وأشهر أغنياته وكواليسها. ويسرد صالح، ذكرياته وقصص الحب الشهيرة التي عاشها، ومن المقرر أن يغني عددا من أشهر أغنياته خلال البرنامج، إضافة إلى غنائه أغنية "دويتو" مع لطيفة، وذلك وفق فورمات البرنامج التي تقوم على تبادل الغناء بين لطيفة وضيوفها، ثم المشاركة في غناء دويتو مشترك بينهما من أشهر الدويتوهات في تاريخ الغناء. برنامج "حكايات لطيفة" يعرض يوم الخميس في التاسعة مساءً من كل أسبوع على قناة "DMC" وقناة أبو ظبي وتقدمه المطربة التونسية لطيفة، وإخراج أكرم فاروق.

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