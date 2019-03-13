منة شلبي تحكي تفاصيل طفولتها في برنامج "صاحبة السعادة"

حكت الفنانة منة شلبي خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة الإعلامية إسعاد يونس، أنها أصيبت بعدوى من المدرسة في شعرها، وانتقل إليها "قمل" عبر إحدى زميلاتها بالمدرسة.

وقالت "منة"، إنه عندما اكتشفت والدتها ذلك تركتها في الحمام حتى تغطي أنفها، وتأتي بغطاء لعينها، واستخدمت أحد أنواع المبيدات الحشرية القابله للاشتعال، حتى حضرت خالتها ممسكة بسيجار مشتعل كاد أن يحرق شعرها.

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