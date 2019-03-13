شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أروى جودة ترقص بالبكينى على الشاطئ..وتتساءل"امتى الشتاء يخلص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة أروى جودة، متابعيها بفيديوهات على شاطئ البحر فى شرم الشيخ، وظهرت أروى وهي ترقص بالمايوة البكينى على أنغام الموسيقى، كما تمنت أروى إنتهاء فصل الشتاء سريعا لحبها لأجواء فصل الصيف، وكتبت قائلة:"امتى الشتاء يخلص بقى".

وتشارك الفنانة أروى جودة فى بطولة المسلسل العربى المشترك "صانع الأحلام" تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبدالعزيز والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على القنوات العربية.

ويضم المسلسل فنانين من مختلف الجنيسيات وعلى رأسهم مكسيم خليل من سوريا، أروى جودة من مصر ومى سليم طوني عيسى وجيسي عبدو، وجهاد سعد، إيلي مترى وعدد آخر من الفنانين جارى الاتفاق معهم، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى ويناقش أكثر من قضية

Advertisements