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شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل المقابر.. صورة تجمع ياسمين عبد العزيز ومراد مكرم من كواليس "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسلسل "الملكة" تصوير المشاهد المتبقية من أحداثه، المقرر عرضه فى موسم رمضان الدرامى 2019.
صورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل جمعت النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان مراد مكرم، من داخل المقابر خلال التصوير.
ياسمين عبد العزيز ومراد مكرم
مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، إخراج حسام على، إنتاج شركة "سينرجى"، بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش وغيرهم من الممثلين.
"الملكة" يسجل التعاون الثانى بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما مسلسل "هربانة منها" رمضان قبل الماضى وخاضت به أولى بطولاتها فى الدراما.
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