شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي فتاة أحلام أجيال.. تعرف على سبب عدم زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة منة شلبي، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، وتحدثت منة خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية منذ بدايتها حتى الآن وأعمالها الجديدة التى تشارك فيها.

سبب عدم زواج منة شلبي حتى الآن

وسألت إسعاد يونس، خلال الحلقة منة شلبي عن مواصفات فتى أحلامها وعن سبب عدم زواجها حتى الآن، لترد منة قائلة: "مفيش حاجة اسمها فتى ولا فارس أحلام، فى حاجة اسمها ناس بتحترم بعض وناس بتقدر بعض الأصل والطيبة أهم حاجة فى أى إنسان لو حد عنده أصل ومتربى كويس هتقدرى تتعملى معاه، ولو حد أصله مش كويس هتتفهمى معاه إزاى".

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واستكملت إسعاد سؤالها لمنة عن مواصفات الزوج المرفوض تمامًا، لترد منة قائلة: "الكذاب المغرور المدعي والآفاق مش طيب وكمان مقدرش أتعامل مع ناس بتمثل أنا ممثلة وبفهم مين اللى بيمثل ومين اللى على حقيقته".