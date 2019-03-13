عاصي الحلاني يعود إلى مكانه المفضّل: شامخ مثل الجبل!

متابة بتجــــــــــــرد: يُعرف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بعشقه لمزرعته الخاصة بمنطقة الحلانية في البقاع اللبناني.
وشارك عاصي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة حديثة له من المزرعة ظهر فيها وهو يمتطي الخيل وكتب بتعليقه عليها: “هذا انا مثل الجبل شامخ وراسي مايميل .. لي هامة مرفوعه ما تنحنــــي ولا تنكسر .. لا كبريــــاء ولا غـــرور بس ماخلقت أحيا ذليل..”.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.
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