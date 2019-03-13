ليدي جاجا تصدم الجمهور: “نعم أنا حامل”!

متابعة بتجــــــــــــرد: ردّت النجمة العالمية ليدي جاجا على شائعة حملها التي انتشرت كالنار بالهشيم في الساعات الماضية، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

وكتبت جاجا في تغريدة لها: “شائعات تقول أنني حامل؟ نعم ، أنا حامل بـLG6″، في إشارة منها إلى انشغالها بالتحضير لألبومها الجديد وهو السادس في مسيرتها الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن ليدي جاجا فازت مؤخرًا بأوسكار أفضل أغنية أصلية في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته الـ91 في لوس أنجلوس.