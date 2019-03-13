حبيب بيرين سات المتوفي سبب انفصالها عن زوجها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن علاقة بيرين سات بزوجها كينان دوغلو اتّخذت حيذاً مهماً من اهتمام الجمهور، خصوصاً بعد شائعات انفصالهما الكثيرة في الايّام الأخيرة.
وأشارت بعض المصادر الصحافية الى أنّ أحد أهمّ أسباب هذه الخلافات، هو حرص بيرين السنوي على إحياء ذكرى حبيبها الأوّل وهو صديق الطفولة الذي توفي قبل سنوات، ما دفع بزوجها الى الشك باستمرار حبّها له.
ونشرت بيرين في عيد ميلادها الـ 35 صورة لها بالأبيض والأسود، وبعدها نشرت صورة أخرى لحمامة وحيدة، وكتبت: “ما زلت أعيش”، ما رآه البعض إشارة منها الى انفصالها عن زوجها.
واللافت أن بيرين خلعت خاتم زواجها، الأمر الذي لاحظه الصحافيون في إطلالتها الأخيرة.
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