عودة “نور” الى الدراما تشكّل منافسة قوية

متابعة بتجـــــــــــــرد: عادت النجمة التركية سونغول أودان الى الأعمال الدرامية التركية من جديد، بعد أن لاقت شهرة لا نظير لها في دور البطلة في مسلسل “نور”.

وبمجرد انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل “حكاية العائلة”، نجح العمل في لفت أنظار المشاهدين، وشكّل منافسة قوية لأشهر الأعمال التركية على المراكز الأولى وحققت الحلقة الأولى ما يقارب الـ 8 ملايين مشاهدة فور عرضه.

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة تنتظر ميلاد توأمها الثلاثة في نفس يوم ميلاد الأب، ولكنّ أحدهم يفارق الحياة، فتقرّر تبنّي طفل ثالث في يوم ولادة أولادها، وبعد عدة حلقات يموت الأب فجأة في حادث خطر، لتتزوّج الأم صديقه المقرّب وتستكمل حياتها مع أبنائها الثلاثة.