كيف ردّت جنيفر لوبيز على اتّهام خطيبها بخيانتها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: استحوذت النجمة العالميّة جنيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريغيز على انتباه وسائل الإعلام العالمية، خصوصاً بعد أن أعلن الثنائي خطوبتهما ونشرا خاتم الخطوبة الألماسي.
وما لم ينتظره متابعوها، هو الخبر الذي أعلنه لاعب الـ “بيسبول” السابق خوسيه كانسيو زاعماً أن خطيبها خانها مع زوجته السابقة جيسيكا كانيسكو.
وبطريقتها الخاصّة، تجاهلت لوبيز ما قيل ونشرت جلسة تصوير جمعتها بخطيبها على الشاطئ، وبدت بينهما رومانسية لافتة.
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