مالوما يحقق سابقة إلكترونية فريدة.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تخطى كليب النجم الكولومبي العالمي مالوما الجديد HP الـ40 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ العشرة أيام على طرحه عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

ويتصدّر الكليب منذ إطلاقه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في عدد كبير من بلدان العالم في سابقة فريدة من نوعها على صعيد الأعمال الغنائية المصوّرة.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.

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لمشاهدة فيديو كليب HP: