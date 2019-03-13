الإحتفالات تعمّ صفحات صابر الرباعي!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحتفل الجمهور ومحبّو صابر الرباعي بعيد ميلاده، اليوم في 13 آذار/مارس الجاري.

وقد غصّت مواقع التواصل الإجتماعي بالمعايدات التي انهالت على صابر في هذه المناسبة، حيث ملأ عشاقه صفحاته الرسمية على مواقع الإنترنت برسائل التهنئة والتصاميم الخاصة إحتفالًا بهذا اليوم المميّز بالنسبة لهم.

من أسرة موقع بتجـــــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من النجم صابر الرباعي، متمنين له دوام النجاح السعادة والإستقرار على الصعيدين العائلي والفني.