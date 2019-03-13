رامي جمال يشكر هؤلاء الأشخاص.. إليكم ما قاله

متابعة بتجــــــــــــرد: وجّه الفنان المصري رامي جمال رسالة مؤثرة للجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار رامي جمال في رسالته إلى أن المحبطين ومن حاولوا إحباطه، كانوا سببًا في نجاحه واستجماع قوّته للإستمرار، فكتب: “شكرًا من قلبي لكل من أراد إحباطي فكان سببا حقيقيًا في ان استجمع قواي ويزيد إصراري علي النجاح، شكرًا لكل أصدقائي وأهلي الداعمين لي دائما، شكرًا لكل أصدقائي المطربين المهتمين بألحاني على تشجيعهم للعودة بقوه ان شاء الله .. وعد بسنوات مقبلة مليئة بالعمل المتواصل”.

وتبع رامي جمال، التغريدة، بتعليق إضافي عبر “انستجرام”، قال فيه: “والشكر الخالص للجمهور المحترم ولشركة نجوم ريكورد ولأصدقائي الشعراء والموزعين شركاء رحلتي الصغيرة في الفن والشكر اولا ودائما وأبدًا لله علي كل النعم”.

وعلى جانب آخر، بدأ رامي جمال التحضير لألبومه الجديد، بعد نجاح ألبومه الأخير “ليالينا”، والذي تضمن مجموعة كبيرة من الأغاني المنوعة.