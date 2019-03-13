أميمة طالب تطرح أغنية “من العشرة”.. استمعوا إليها!

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت الفنانة التونسية الشابة أميمة طالب أغنية جديدة بعنوان “من العشرة” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات حسين اليامي، ألحان محمود الخيامي وتوزيع خالد نبيل وكانت “روتانا” قد شنّت حملة واسعة رافقت إصدارها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. كلمات الأغنية: Advertisements من العشرة وباب الذوق

توادع لحظة فراقي

تفاجئني وكنك تبوق

صدق هذا الذي باقي

كحل عين السهر مسروق

يا طول الليل بأحداقي

أخيلك في سماي بروق

و لا من غيمتك ساقي

تصدق ما عرف مخلوق

أنا ردتني أخـــلاقي

أداري صوتي المخنوق

كتمتك جرح بأعماقي

ترى الأيام فيك تسوق

يا كــم و كــم بتلاقي

عسى الله يبتليك بشوق

يجي و يرتب أوراقي لمشاهدة فيديو أغنية “من العشرة”:

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