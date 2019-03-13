بالصور .. جيسكا ألبا بدون مكياج تخطف الاضواء في هوليوود

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خطفت الفنانة العالمية جيسيكا ألبا الاضواء أثناء ذهابها لتناول وجبة الغداء بفندق روزفلت بمدينة لوس انجلوس، وهى بدون مكياج. وأرتدت ألبا سترة من الأسود والرمادي المخلوط برقبة متماسكة وبنطلون أسود مخملي ، وحذاء اسود ، وشنطة كروس صغيرة الحجم بالون الاسود، وممسكه بكوب المشروبات الساخنة الخاص بها. وظهرت جيسيكا بدون مكياج أظهر جمال بشرتها الخالية من العيوب، واختارت من الاكسسوارات حلق دائرى بدى متناسق مع لون بشرتها وشعرها البنى. جيسكا وهى ممثلة أمريكية ظهرت في التلفزيون والأفلام، وبدأت مشوارها الفنى بعمر 13 سنه ، ولدت فى ابريل 1981

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