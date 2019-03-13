بالصور .. أليكس يركع أمام جينفر لوبيز لطلب الزواج .. وهذا مافعلته؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - على طريقة القصص الرومانسية والأفلام الكلاسيكية القديمة، طلب أليكس رودريجز الزواج من صديقته جينيفر لوبيز، حيث قدم لها خاتم الزواج، بعد أن ركع على قدمه على أحد الشواطئ، فى مشهد رومانسي.

نشرت النجمة جينيفر لوبيز مجموعة من الصور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى توضح لحظة طلب رودريجز الزواج منها،وتقديمة لها خاتم الزواج وهو راكع على قدمية على أحد الشواطئ.

وأعلنت جينفر الموافقة بإعطاء اليكس قبلة رومانسية.

يأتى هذا بعد أيام قليلة من نشرها لخاتم الخطوبة الذى يقدر ثمنه بـ5 ملايين دولار حيث يقضيان الثنائى عطلتهما فى جزر البهاماس.

