أغنية لبريتني سبيرز عنوان مسرحية غنائية تعرض في برودواي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بريتني سبيرز
أعلنت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، أن أغنياتها ستتردد في برودواي ضمن مسرحية غنائية.
وأشارت المغنية، 37 عاما، عبر موقعها الإلكتروني: "أنا سعيدة للغاية بأن تكون هناك مسرحية غنائية مع أغنياتي الخاصة، تدور قصتها في عالم ساحر مليء بالشخصيات التي كبرت معها وأعشقها وهي عزيزة على قلبي"، وأضافت: "هذا الأمر بمثابة حلم يتحقق بالنسبة لي".
ومن المقرر تقديم العرض الأول لمسرحية "وانس أبون إيه وان مور تايم" في 29 أكتوبر/تشرين الأول في شيكاغو، بعدها ستعرض المسرحية اعتبارا من 13 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول في برودواي بنيويورك.
وعنوان المسرحية مستوحى من أغنية "بايبي وان مور تايم" الصادرة في 1998 والتي أطلقت مسيرة هذه المغنية قبل أن تصبح واحدة من أنجح المغنيات في التاريخ الموسيقي الحديث.
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