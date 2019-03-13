بالصور- أمل علم الدين تخطف الانظار في قصر باكنغهام

انضمت المحامية البريطانية، من أصل لبناني، أمل علم الدين الى زوجها النجم الهوليوودي جورج كلوني لحضور حفل العشاء الخاص الذي أقيم على شرف الأمير تشارلز في قصر باكنغهام مساء الثلاثاء بحضور وجوه معروفة وشخصيات مهمة.

واستطاعت أمل علم الدين (41 عاماً) ان تخطف الانظار باطلالتها وحضورها حيث بدت كالعروس بعد ان اختارت ثوباً طويلاً، ابيض اللون مما زادها اشراقاً وتألقاً.

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اما جورج كلوني(57 عاماً)، بدا وسيماً الى أبعد حدود بعد ان اختار بدلة رسمية لهذه السهرة الكبيرة.

ومن المعروف ان علاقة قوية تربط كل من جورج وأمل كلوني بالعائلة المالكة البريطانية، اضافة الى صداقة بين أمل والدوقة ميغان ماركل حيث حضرت المحامية البريطانية حفلBABY SHOWER الذي اقيم في نيويورك استعداداً لوضع ميغان طفلها قريباً.

وكان جورج وأمل من بين الضيوف الذين حضروا حفل زفاف الامير هاري وميغان في ايار 2018.