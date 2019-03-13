كيم كارداشيان تُحدثُ ضجّة بمجموعتها الجديدة من النظّارات الشّمسيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شكّ أنّ أيّ شيء تعلن عنه، أو تعرضه نجمة برامج الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، يخلق ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لكنّ آخر أخبارها، قد نال إعجاب متابعيها بشكل خاصّ.

وكشفتْ كارداشيان عن صور الحملة الإعلانية لمجموعة النظّارات الشمسية الجديدة، من تعاونها مع علامة كارولينا ليمكي، وسرعان ما انتشرتْ الصور بشكل فيروسيّ.

وتمّ تصوير الحملة بواسطة الثنائيّ الأسطوريّ "ميرت ألاس"، و "ماركوس بيجوت"، وظهرتْ كيم كارداشيان في الصّور بشكل مستنسخ، مرتدية قطع لانجري، وبدلات البودي سوت السّوداء، وبالطّبع مرتدية النظارات الشمسية الجذّابة، والتي تبدأ أسعارها من 90 دولارًا.

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وجاء في البيان الصّحفيّ: "إنّ نقاط الإلهام للحملة تمتدّ من صور أيقونية للعارضات في فترة الثمانينيات والتسعينيات، إلى عناصر من الخيال العلميّ".