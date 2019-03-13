نيشان يعودُ ببرنامج جديد.. "للمتزوّجين فقط"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الإعلاميّ اللبنانيّ، نيشان، قرّر العودة للبرامج الحوارية التلفزيونية، في شهر رمضان المُقبل، بعدما نشر صورة له، برفقة امرأة لا تظهر ملامحها.

وكتب نيشان، على الصّورة التي نشرها على تويتر: "بعد غياب 20 سنة عن اللقاءات التلفزيونية، حاوَرتُها قريبًا...".

وتساءل جمهور نيشان في تعليقاتهم أسفل الصّورة، عن هوية تلك المرأة، وسبب اللّقاء والمحاورة، ليتّضح بعد ذلك، وبحسب مصادر إعلامية بأنّ نيشان يستعدّ للعودة خلال الموسم الرمضانيّ المُقبل، ببرنامج جديد، مرتبط بالنجوم، وذلك بعد غياب استمرّ 3 سنوات.

وتقوم فكرة البرنامج، الذي من المتوقّع أنْ يحمل اسم "للمتزوّجين فقط" على استضافة ثنائيّات في عالم الفنّ.

Advertisements

أما الصّورة التي نشرها الإعلاميّ اللبنانيّ، فأكّدتْ المصادر، أنّ هذه الشخصية، هي ملكة جمال الكون السّابقة، جورجينا رزق، حيث سيستضيفها نيشان، إلى جانب زوجها الفنان، وليد توفيق.

كما صوّر نيشان حلقة مع شيرين عبدالوهاب، وزوجها حسام حبيب، وكذلك حلقة مع الفنان عاصي الحلاني، وزوجته كوليت.

يُشار، إلى أنّ الإعلاميّ نيشان، يستعدّ لموسم ثانٍ من برنامج "انا هيك" والذي يُعرض على قناة الجديد اللبنانية، والتي أثارتْ حلقاته جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، خصوصًا الحلقات التي ناقشتْ قضايا جريئة، ومُثيرة للجدل.