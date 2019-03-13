أمير دندن يُطلِق التحدي التفاعلي عبر أغنيته

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نشر الفنان أمير دندن عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تفاعلي من محبيه الذين عبّروا عن استمتاعهم بأغنية "لما تفتكريني" التي لاقت نجاحاً منذ صدورها. وشكرهم على الوفاء والمتابعة لأعماله، وتفاعلهم بأداء أغنياته.
وأطلق أول التحديات للجمهور بعنوان" تحدي لما تفتكريني"، موضحاً عبر الوسم المرفق: "#تحديلماتفتكريني انشروا فيديوهاتكم مع هذا الهاشتاغ ليتم مشاركتها على حسابي. غنٌوا مقاطع من أغنية #لما_تفتكريني، فليبدأ التحدي!"
يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان أحمد الزعيم وتوزيع عادل عايش وتم تصويرها في اوكرانيا تحت ادارة المخرج زياد خوري. فيما يلي رابط الأغنية من YouTube:
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