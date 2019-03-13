انتصار سعيدة بمهرجان شرم الشيخ للسينما

كشّفت الفنانة انتصار، عن سعادتها بمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، موضحة أنها حرصت على حضور بعض فعالياته، خاصة أنها تعشق شرم الشيخ، بالإضافة أنها كانت تسعى إلى التعرف على السينما الأسيوية وما وصلت إليه.

وأكّدت أن مصر تشهد الآن تطورًا في الحركة الفنية على مستوى المجالات سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون، موضحة أن وجود دماء جديدة في السينما وفي التليفزيون أعادت المشاهدين إلى الدراما مرة أخرى، مع اختلاف تكنيك التصوير.

وعن وجود المهرجانات، قالت انتصار إن المهرجانات السينمائية حققت رواجًا سينمائيًا وفنيًا لمصر، مبينة أن وجودها طوال العام تزيد من التعرف على ثقافات مختلفة، وتشجع شركات الإنتاج على طرح مجموعة من الأفكار الجديدة، مشيرة أن هناك مهرجانات بدأت بقوة ولفتت لها عيون العالم، ومنها مهرجان الجونة، ومهرجان شرم الشيخ ومهرجان أسوان.

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