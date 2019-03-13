أحمد فريد يكشّف تفاصيل شخصيته في "فلانتيو"

كشّف الفنان أحمد فريد، أنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "فلانتيو"، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، مشيرًا إلى أن الوقوف أمام الزعيم شرف لأي فنان، وكان حلم من أحلامه، وقد حققه بالمشاركة في هذا المسلسل.

وأعلن فريد، في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، أنه يجسد خلال السياق الدرامي للمسلسل، شخصية مميزة وهي توليفة بين الكوميديا والدراما والرومانسية، مشيرًا إلى أنه متزوج من الشخصية، التي تقدمها الفنانة رانيا محمود ياسين، ولم ينجب منها أطفال، ولهذا الأمر يحاول أن يعطي لها كل حبه، ولكن في نفس الوقت والدته هي نقطة ضعفه، هي وشقيقه الأصغر، وخلال أحداث المسلسل سيتم الكشف عن الكثير من المفاجآت للجمهور، حينما يتم عرض المسلسل في القنوات الفضائية.

يُذكر أنّ مسلسل "فلانتيو"، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة بجانب الزعيم عادل إمام، كوكبة من النجوم، منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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