حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم "استدعاء ولي عمرو"

كشفت الفنانة حورية فرغلي أنها تعاقدت مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل "ياسمينا" لعرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، هذا إلى جانب تعاقدها أيضا على القيام ببطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "استدعاء ولي عمرو"، فضلا عن مشاركتها في بطولة فيلم "براءة ريا وسكينة" إلى جانب ظهورها كضيف شرف ضمن السياق الدرامي لأحداث فيلم "حملة فرعون" للمنتج محمد السبكي، مشيرة إلى أنه رغم مشاركتها في أكثر من عمل خلال الفترة الحالية لكن تعِد الجمهور بشخصيات مختلفة وجديدة تماما عما قدمته من قبل، وذلك في إطار حرصها الشديد في كل عمل فني تقدمه على تقديم كل ما هو مختلف وجديد عن أعمالها السابقة.

وأعلنت حورية فرغلي، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها بدأت بالفعل في تصوير فيلم "استدعاء ولي عمرو" خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب أنها تواصل بشكل مكثف خلال الفترة الحالية تصوير مَشاهدها في المسلسل لرغبتها في الانتهاء من نسبة مناسبة منه قبل حلول شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة".

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وأفادت حورية بأنها تحمست للمشاركة في مسلسل "ياسمينا"، والخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لكونه عملا مختلفا وجديدا إذ يلقي الضوء على عالم الغجر بطريقة جديدة وشكل مختلف لم يقدم في الدراما المصرية من قبل بهذه الطريقة، ويحتوي على مزيج رائع ما بين الدراما والأكشن والرومانسية، وبخاصة أن السيناريست محمد الغيطي كاتب سيناريو وحوار جذاب ومشوق للغاية، فضلا عن أنها تقدم من خلاله شخصية أول مرة تظهر من خلالها في عمل فني طلية مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها تلعب خلال أحداث المسلسل شخصية "ياسمينا" وهي فتاة غجرية شقية، موضحة أنها تجلس وقتا طويلا مع مصحح اللغة لكون اللهجة التي يتحدّث بها الغجر صعبة للغاية.

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وكشفت أسباب غيابها عن السينما قائلة إنها لم تكن غائبة عن تقديم أعمال سينمائية عن عمد لكن كانت لديها مشاكل صحية اضطرت بسببها للغياب عن السينما لمدة عامين منذ تقديم آخر أعمالها السينمائية فيلم "طلق صناعي" والذي تم تكريمها مؤخرة عنه كأحسن ممثلة من قبل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ67، وعن هذا التكريم أكدت حورية بالغ سعادتها بفوزها بهذه الجائزة والتي تمثل لها قيمة كبيرة وبخاصة أنها تعتز جدا بهذا المهرجان وتعتبر جوائزه الأقرب إلى قلبي لكونها جهة موثوق فيها وجوائزه خالية من شبه أي مجاملات هذا إلى جانب حصولها على نفس الجائزة عن فيلم ديكور منذ 4 أعوام.

واختتمت حورية حديثها عن أعمالها السينمائية قائلة "إنها انتهت من تصوير مشاهدها خلال أحداث فيلم "حملة فرعون" الذي تشارك فيه كضيفة شرف، كما تستكمل تصوير مشاهدها في فيلم "استدعاء ولي عمرو" وتستعد لتصوير فيلم "براءة ريا وسكينة"، موضحة أنها تجسّد في كل عمل منها شخصية جديدة عليها تقدم في فيلم "استدعاء ولي عمر" شخصية كوميدية رومانسية عن سيدة متزوجة من الشخصية التي يقدمها الفنان محمد عز ولديهما ابن لكنها تعاني من العديد المشاكل معه ومن ثم يبحثان عن حلول لأزماتهما وتتوالى الأحداث التي سيتم الكشف عنها حينما يتم عرض الفيلم في دور العرض السينمائية، بينما تقدم في فيلم "براءة ريا وسكينة" شخصية سكينة سفاح الإسكندرية المتعارف عليها لكن الفيلم يقدمها بشكل جديد ووجهة نظر مختلفة تماما عما تم تقديمه من، قبل مؤكدة أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة للجمهور وفقا إلى وثائق رسمية.

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