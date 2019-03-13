نورهان تُوضّح طبيعة دورها في "قمر هادي"

القاهرة - محمد عمار
صرحت الفنانة المصرية نورهان أنها سعيدة بالتعامل للمرة الثانية مع الفنان هاني سلامة من خلا مسلسل قمر هادي المقرر عرضه في رمضان المقبل مُوضّحة أنها سبق وقدمت مع سلامه مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الأول في حكاية بدر في تمامه ونالت على إعجاب المشاهدين بشكل كبير.
وقالت الفنانة نورهان في تصريحات خاصة لـ"لايف ستايل" إن هاني سلامة ممثل يعطي مجموعة من الانفعالات لأي ممثل أمامه فنجد أنه يقوم بمباراة تمثيلية مع كل زملاؤه، موضحة أن العمل معه به بهجه وتفاهم كبيران.
وأضافت الفنانة نورهان أن شخصيتها في العمل ستكون جديدة تمامًا والمسلسل سيكون من مفاجآت رمضان داعية الله تعالى أن يحفظ مصر والعالم العربي من كل شر مهنئة جمهورها على شهر رجب.
يذكر أن نورهان قدمت مجموعة من الأعمال الدرامية المهمة في مشوارها الفني منها المصراوية، سوق العصر، ابن حلال، حالة عشق.
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