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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة آن هاثواى تلتقى الأمين العام للأمم المتحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الفنانة الشابة الشهيرة "آن هاثواى" رمزا للأنوثة والمرأة الناجحة على مستوى العالم، إذ تنظر إليها الفتيات فى العالم كله باعتبارها نموذج وقدوة، ومقياسا للجمال الأنثوى المميز، وكونها واحدة من أنجح الفنانات الشابات التى ثبتت أقدامها بقوة فى هوليوود، كفنانة من الصفوف الأولى.
وعلى الرغم من انشغال آن هاثواى الدائم، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاهتمام بقضايا المرأة وقضية المساواة، ودعم وتمكين النساء حول العالم، باعتبارها سفيرة نوايا حسنة بالأمم المتحدة.
آن هاثواى مع الأمين العام للأمم المتحدة
آن التقت أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة المساواة ودعم وتمكين السيدات.
وكتب الحساب الرسمى للمرأة فى الأمم المتحدة:" التقت سفيرة النوايا الحسنة، آن هاثاواى، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم لمناقشة المساواة والإجازة الوالدية".
آن هاثواى
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