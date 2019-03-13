شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر ينتقم من ماجد المصرى فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان الشاب حسام داغر فى مسلسل "زلزال" دور "ربيع" وهو شخصية انتقامية يفقد والده منذ الصغر وتتولى أمه رعايته ويستولى خاله على الميراث، وكثيرا ما يعايره الناس بجملة "يا ابن أماثل" فى إشارة لأمه.

ويجسد الفنان ماجد المصرى شخصية "خال" حسام داغر ضمن أحداث المسلسل، ويحاول الأخير الانتقام منه واستعادة ما أخذه بعدة طرق.

جدير بالذكر بأن مسلسل "زلزال" يتضمن نخبه من النجوم وهم الفنان محمد رمضان، ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحا، حسام داغر، هنادى مهنى، سلوى عثمان، مصطفى منصور، وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچة للمنتج تامر مرسى، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج إبراهيم فخر.

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كما يشارك داغر أيضا فى مسلسل"البرنسيسة بيسة" ويقدم شخصية مدرس يمر بمواقف كوميدية مع الأطفال ، بطولة الفنانة مى عز الدين ، بوسى، محمد أنور ، حجاج عبد العظيم ، سامى مغاورى، أمير المصرى، إيمان السيد، مى حسن، وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچى، سيناريو وحوار مصطفى عمر وفاروق هشام ومن إخراج أكرم فريد.