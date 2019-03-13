نادين لبكي تروج لبدء عرض "كفرناحوم" في دور العرض الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: روجت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي لفيلمها المرشح لجائزة الأوسكار "كفرناحوم"، وذلك بنشر صوراً عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" للعرض الخاص الذي أقيم للفيلم بحضور عدد من المقربين لنادين وحضور إعلامي ضخم. وعلقت نادين على الصور، قائلة: "العرض الخاص لكفرناحوم في الأردن"، كما وجهت الشكر للقائمين على العرض. الفيلم تدور أحداثه في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.

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