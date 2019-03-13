تايسون وبويكا وأرغنش.. نجوم العالم يغزون الدراما والسينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تعاقد المنتج محمد السبكي بشكل رسمي مع الملاكم العالمي "مايك تايسون"، للمشاركة في بطولة فيلم "حملة فرعون"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي فى عيد الفطر المُقبل.

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويصل مايك تايسون إلى القاهرة في 17 مارس، ليبدأ تصوير مشاهده بعد يومين في 19 مارس الجاري.

تايسون ليس الفنان الأجنبي الأول الذي يشارك في أعمال فنية في مصر، فقد سبقه قائمة من الفنانين، نرصدهم لكم في التقرير الآتي:

خالد أرغنش

تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان التركي خالد أرغنش، الشهير بالسلطان سليمان، لتأدية بطولة فيلم "كازابلانكا" مع الفنان أمير كرارة من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

سكوت أدكنز

الممثل الإنجليزي ولاعب الفنون القتالية الشهير، والذي قدم عددا من الأعمال الناجحة ولكن أشهرها كان شخصية المقاتل الروسي يوري بويكا في سلسلة أفلام "Undisputed"، شارك في 2018 بفيلم "حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، وأدى شخصية ضابط إنجليزى يضطهد المصريين خلال فترة الاحتلال الإنجليزي.

سونجول أودان- نور

Advertisements

الفنانة التركية الشهيرة سونجول أودان، والتي يعرفها المصريون بشخصية "نور" التي قدمتها في المسلسل الشهير "نور" وكذا مسلسل "نساء حائرات" و شاركت مع الفنان أمير كرارة في مسلسل "تحت الأرض" عام 2013، للمخرج حاتم على من تأليف هشام هلال.

بياتريس دالي:

الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية الشهيرة، قدمت مجموعة من الأعمال الناجحة منها "37°2 le matin" الذي رُشحت عنه لجائزة سيزار أفضل ممثلة عام 1987، شاركت في عام 2004 بفيلم "باب الشمس" للمخرج يسري نصرالله.

ميشيل بيكولي:

ممثل وكاتب ومخرج ومسرحي فرنسي، قدم عدد من الأعمال الهامة حيث ترشح لأربع جوائز سيزار فى التمثيل، وحصد جوائز رفيعة منها جائزة أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائي عن فيلم "Salto nel vuoto" عام 1981، وجائزة التمثيل في مهرجان فينيسيا السينمائي عن فيلم "Martha et moi" عام 1990، شارك في عدد من الأفلام المصرية مع المخرج يوسف شاهين هم "الوداع يا بونابرت" في 1985، و"المهاجر" عام 1994.

داليدا:

الفنانة والمغنية الإيطالية التي ولدت في مصر لأبوين من المهاجرين وتعود أصولهما إلى جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا، وعاشت في فرنسا وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية والسينمائية الناجحة، وبالرغم من ضعف لهجتها المصرية شاركت مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس" عام 1986.

باتريس شيرو:

ممثل ومخرج مسرحي فرنسي، قد كسب شهرة على مستوى دولي لأكثر من 40 عاماً في المسرح، والسينما والأوبرا، كما نال عدداً الجوائز منها الدب الفضي لأفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي عن فيلم "Son frère" في 2003، وحصل فيلم "La reine Margot" على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان 1994، وشارك في فيلم "الوداع يا بونابرت" للمخرج يوسف شاهين عام 1985.