سيرين عبد النور تثير الجدل برسالة غامضة.. لمن وجهتها!

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت:””لما اثنين بيتعرفوا على بعض اقله يكون في بيناتن لباقة بالتعامل. وأوقات بتتوقع من الأشخاص يللي بتكنلهن المحبة والاحترام يبادلوك باهتمامن وتقديرهن”.

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للأسف، القصة مش تبادل مشاعر بقدر ما هي تقصد للتجاهل. برأيهن هيك هني مهمين او غرور ما بعرف على شو!”.

وتساءل المتابعون عن هوية الشخص الذي توّجه له هذه الرسالة وتقصده حيث أنها لم تكشف عنه.

ومن ناحية أخرى كانت كشفت عبد النور مؤخراً عن إسم الشخصية التي ستؤديها في مسلسل “الهيبة-الحصاد” إلى جانب الممثل السوري تيم حسن وهي “نور”.