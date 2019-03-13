“الخليج 365” مفاجأة محمد عساف لجمهوره

Mar 13, 2019
يستعد نجم اراب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف للعديد من الاعمال الفنية والحفلات في الاسابيع المقبلة.
وبعد ان شوّق جمهوره حول العمل الجديد المتوقع صدوره قريباً، كشف “عساف” الى انه يحضر لأغنية عراقية من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر بعنوان “الخليج 365”.
من جهة أخرى، يلتقي “عساف” جمهوره بحفلتين فنيتين، الأولى في الكويت يوم الخميس 28 آذار، والثاني في الامارات يوم الجمعة 29 آذار.
وكتب محمد عساف على انستغرام حول الحفل الأول: “جمهوري الغالي في الكويت الحبيبه لاقوني في الحفل الغنائي الساهر في فندق الملينيوم/ يوم الخميس 28-3-2019/من أنتاج شركة الهضبة ميوزك رامى عمران”.
اما حول الحفل الثاني كتب عساف: “جمهوري الحبيب في الإمارات لاقوني بحفل ضمن فعالية سباق الألوان يوم الجمعة 29 مارس الساعة الرابعة مساءً في منطقة الزورا في عجمان. تنظيم شركة كيوي للفعاليات”.
فهل يفاجئ “عساف” جمهوره ويطلق “الخليج 365” قبل موعد الحفلتين؟
آخر اعمال “عساف” أغنية “مكاك خالي” باللهجة العراقية ايضاً كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبو وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز. وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً حيث تخطت حاجز الـ 77 ملايين مشاهدة منذ طرحها في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
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