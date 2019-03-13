" ابو العروسة " والعودة للزمن الجميل

شاهدت الجزء الثاني من مسلسل "ابو العروسة " ومنذ عرض الحلقة الاولى له ووجدت انني اعود بذاكرتي لايام الزمن الجميل ؛ وقت تجمع العائلة في المنزل وفي المصيف وعلى مائدة الطعام. وتطرق العمل للعديد من اللافتات الأنسانية الكثيرة، وأكد على أهمية دور الأب الذي قام به الفنان " سيد رجب" وأدى هذا الدور بشكل بارع جدا، وأستطاع أن يبرز التفاوت بين الأجيال ولكن أكد من خلال دوره على أهمية تواصل الأب مع أبناؤه وعدم الأنشغال عنهم . أما دور " الأم" التي قامت به الفنان سوسن بدر ببراعة فهي أستطاعت أن تبرز العديد من الأشياء لعل أهمها أهتمام الأم دائما بالأبن عن الأبنة بإعتبار إن الابن لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في إعداد الطعام، كما انها تجسد دور الأم الموجودة في كل بيت مصري. وداخل أحداث العمل يوجد العديد من النماذج للزوجين والعديد من القضايا الاجتماعية المختلفة . فهو عمل اجتماعي شامل بكل ما تحويه الكلمة من معنى، وأحي كاتب العمل والمخرج وجميع أسرة العمل على هذا العمل البارز والناجح.