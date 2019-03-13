محمود مرسي هو فنان من الطراز الرفيع أستطاع أن يحصل على حب الجميع من خلال أعماله ومواقفه في حياته الفنية ،، محمود مرسي هو أستاذ الأداء في المعهد العالي للفنون المسرحية وسافر لبعثه في الخارج وعاد منها بعد أن تطاول الغرب على مصر في عدوان 1956 بعدها عينه الزعيم جمال عبد الناصر في أكاديمية الفنون وأتجه للتمثيل في عام 1962 في فيلم أنا الهارب وكان عمره وقتها 38 عاما وأستطاع خلال أعوام قليله أن يحقق نجاحات كبيرة في السينما ،، قدم للتليفزيون مجموعة كبيرة من المسلسلات منها أبو العلا البشري ،، العائلة ،، العملاق ،، لما التعلب فات ،، بنات أفكاري وفي عام 2004 كان يصور مسلسل وهج الصيف ورحل قبل أستكمال مشاهده وكان دائما رفيع في المعامله ويشجع الشباب في كل المجالات فكان يعتذر لشباب الصحفيين عن عدم إجراء أي حوار صحفي وكان يشجع شابا الممثلين الذين يقفون أمامه منهم صابرين وكمال أبو ريه رحم الله الفنان محمود مرسي