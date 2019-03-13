شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز مع الزعيم فى منزلهما بـسبب "فلانتينو".. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة دلال عبد العزيز مشاهدها فى مسلسل فلانتينو"، للنجم الكبير عادل إمام، يوم السبت المقبل فى ديكور منزلهما، حيث تجسد دور زوجته خلال الأحداث، ويستمر التصوير لمدة يوما واحدا وينتقل فريق العمل بعدها إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ومن ناحية أخرى تصور دلال عبد العزيز إحدى حلقات برنامج شريف منير واسما شريف منير "أنا وبنتى" الذى يذاع على شاشة on e، والبرنامج من إنتاج شركة سينرجى.