"الباشا باشا".. هكذا علق نجوم الفن على هاتريك رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

استطاع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصعود بنادي يوفنتوس الإيطالي لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة سجلها بنفسه، وتفاعل نجوم الفن مع أهدافه.

ونرصد لكم في هذا التقرير تعليق نجوم الفن على ثلاثية رونالدو، كالآتي:

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على ثلاثية رونالدو في مرمى أتليتكو مدريد، قائلًا: "لقد عاد كرستيانو رونالدو، 3 أجوال.. بووم".

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أحمد جمال

نشر المطرب أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على ثلاثية رونالدو في مرمى أتليتكو مدريد، وكتب: "ما هذا الإصرار و من أين هذه الروح !!، رونالدو من كوكب آخر".

رشا مهدي

الفنانة رشا مهدي، شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على ثلاثية رونالدو في مرمى أتليتكو مدريد، وكتبت :"عشان محدش يفتكر اننا جينا مع رونالدو .. رونالدو هو اللي جه معانا، نورت اليوفي يا دون.. الباشا باشا وأنت لعيب بغاشة، مبروك".