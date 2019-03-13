شاهد… بيبي العبد المحسن تهدي توائم الدكتورة خلود سبائك من الذهب

نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا الكويتية بيبي العبد المحسن أثناء زيارتها منزلها لتهنئتها بتوائهما الثلاثة.

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وظهرت بيبي في الفيديو وهي تستعرض هديتها لتوائم الدكتورة خلود والتي كانت عبارة عن ثلاثة سبائك من الذهب.

كذلك شاركت الدكتورة خلود متابعيها على تطبيق سناب شات بمقاطع فيديو من زيارة الفاشينيستا دانة الطويرش لها واستعرضت الهدية الجميلة التي احضرتها للتوأم وهي عبارة عن ملابس انيقة ومييزة، نالت اعجاب الدكتورة، الاي عبرت عن ذلك بالضحك والصراخ.

وكانت السيدة الشهيرة على السوشيال ميديا اكدت خروج ابنتها الثالثة من المستشفى بعد بقائها الفترة السابقة لمراقبة حالتها الصحية والاهتمان بها لان حجمها صغير للغاية.