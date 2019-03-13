أبرار الكويتية تكشفُ تعرُّض ابنتيها للتحرش.. شاهدي التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانةُ الكويتيةُ أبرار عن تعرُّض ابنتيها للتحرش، خلال تواجدهما معها في نزهة عائلية، حيث طلب شخصان التصوير معهما، وهو ما جعلهما يواجهان التحرش بالكلمات.

وكشفتْ "أبرار"، تفاصيل الواقعة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، بأن شخصين، ادعى أحدهما أنه فنان مغربي، طلبا التصوير مع ابنتيها "ملاك"، و"زهرة"، وحاولا أخذهما بعيدًا وتحرّشا بهما.

وأكّدت أبرار أن ما حدث قلّة أدب، وأنها لو تمكّنت منهما لضربتهما.

وأشارت الفنانة الكويتية أبرار، إلى أن والدتها متعلّقة بابنتيها كثيرًا، لأنها كانت متعلّقة بجدتها أيضًا عندما كانت صغيرة.

وسردت أبرار، بعضًا من ذكرياتها مع "جدتها"، وأنها كانت لا تسمعُ كلامها ولا تنفّذ طلبها، معربةً عن ندمها على ذلك، وقالت باكية: "ليت الزمان يعود، وأعيش تحت قدمها".

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وأعربت عن غضبها من نفسها عندما مرضت جدتها وأنها بسبب العمل والانشغال عنها لم تستطع الذهاب بها للطبيب حتى توفيت.

وأشارت الفنانة الكويتية أبرار إلى أنها تُواجه الكثير من الكراهية، والتي تُفسد علاقاتها بالوسط الفني ومع المتابعين عبر السوشيال ميديا وذلك حتى لا تستطيع العمل -حسب وصفها-.

وأكّدت أنها لا تحتاج إلى المال، ولديها الكثير من الصناعات التي تستطيع العمل بها، موضحةً أن من لا يأخذونها في أعمال فنية، هذا شأنهم، وهذا لا يستدعي أن ترفع عليهم دعوى قضائية، وذلك ردًا على متابع طالبها برفع دعوى قضائية ضد من يقفون في وجهها.

وتابعت: "أنا لا أحتاج، أنا أُعلم الرياضة من خلال الرقص، وممثلة، ولدي علاج بالطب الشعبي، وميك آب آرتست، وأعلم رقص فوازير، وأستطيع عمل برامج للأطفال حتى لا يعانوا من الملل".