شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد كمال حاضر فى افتتاح "الساقية للأفلام القصيرة" بفيلم "ربيع شتوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ 16 لمهرجان الساقية للأفلام القصيرة بفيلم "ربيع شتوى" و يتنافس 18 فيلما على جوائز المهرجان المقرر إقامته خلال يومى الأربعاء والخميس 13 و14 من مارس الجارى بقاعة الحكمة الساعة السادسة والنصف مساءً، وتضم قائمة الأعمال المتنافسة، سحر الكتب، شغف حى، عزف، لم أكن وحيدا، فلاش باك، رويا، لا تخبروا أنجلينا، هدية، حلم، فيلم أكشن، Home sickness، دور شطرنج، سبق صحفى، اتصال، بتمنى، السنوية الأولى، مريم، Tawan .

"ربيع شتوى" يدور حول نور تلميذة فى الصف الثالث الإعدادى تعيش وحيدة مع والدها، تمر بمرحلة دقيقة فى حياتها، إذ تتحول لأنثى، ولا تستطيع أن تبوح لوالدها بذلك، ولا يستطيع الأب أن يتفهم هذا التغير الذى طرأ فى حياة ابنته الذى ترتب عليه توتر فى العلاقة بينهما، من بطولة الفنان الكبير أحمد كمال (الأب) وإيمان مصطفى (نور) .

شارك فيلم ربيع شتوى فى العديد من المهرجانات الدولية المهمة إذ تم اختياره للمشاركة فى المسابقة الرسمية بمهرجان كليرمون فيران الدولى للفيلم القصير بفرنسا، إذ كان العرض العالمى الأول للفيلم كما شارك فى أكثر من 237 مهرجانًا دوليًّا حول العالم فى أكثر من 60 دولة وفاز بـ 35 جائزة عالمية من مهرجانات دولية مهمة.

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المهرجان يقام بمشاركة 6 دول عربية ويكرم الفنانتين القديرتين رجاء حسين وعارفة عبد الرسول والفنان القدير محسن محيى الدين عرفانًا بدورهم فى صناعة السينما.

يرأس لجنة التحكيم المخرج الكبير سمير سيف والسيناريست محمد سليمان عبد الملك والناقدة مروة أبو عيش، أما عن لجنة المشاهدة فاشترك فيها كل من المخرج محمد حجازى والناقد أحمد فؤاد والمونتيرة آية الله يوسف، وتنظم على هامش المهرجان ورشة عمل عن "صناعة الأفلام قليلة التكلفة" للمخرج محمد حجازى.

يذكر أن اليوم الأخير للمهرجان سيتم الإعلان عن الفائزين بالثلاث مراكز: الساقية الذهبية والساقية الفضية والساقية البرونزية بالإضافة إلى جوائز أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأفضل مونتاج وأفضل تصوير وأفضل سيناريو وحوار وأفضل إخراج.